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Суспiльство

Головні помилки водіїв, що спричиняють тяжкі ДТП, назвали в поліції

Головні помилки водіїв, що спричиняють тяжкі ДТП, назвали в поліції

Більшість тяжких дорожньо-транспортних пригод пов’язана з кількома типовими помилками водіїв. Серед основних причин аварій із загиблими та травмованими регулярно фігурують перевищення швидкості, порушення правил маневрування, виїзд на зустрічну смугу та недотримання безпечної дистанції.

Офіційна статистика ДТП свідчить, що тяжкі аварії зазвичай стаються не через один фактор, а через повторювані моделі поведінки учасників дорожнього руху. Одним із ключових факторів залишається перевищення швидкості. На високій швидкості водієві складніше вчасно відреагувати на небезпеку, а наслідки зіткнення можуть бути значно тяжчими.

Ще однією поширеною причиною є неправильне маневрування. Ризик аварії зростає, коли водій не переконується в безпеці під час перестроювання, повороту або іншої зміни напрямку руху.

Небезпечними залишаються також виїзд на зустрічну смугу та недотримання безпечної дистанції. У таких ситуаціях водій може не мати достатньо часу й простору для уникнення зіткнення.

Таким чином, дотримання швидкісного режиму, правил маневрування, безпечної дистанції та вимог щодо руху смугами залишається одним із ключових факторів профілактики тяжких аварій.

Як повідомляло раніше ForUa, Рада вирішила не підвищувати штрафи за перевищення швидкості.

 

 


 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ПДРшвидкістьпричини ДТП
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