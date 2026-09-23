Україна підпише зі США історичну угоду

Україна та Сполучені Штати Америки перебувають на порозі підписання масштабної угоди про співпрацю у сфері захисту від безпілотників. Як повідомляють джерела CBS News, президент України Володимир Зеленський готовий скріпити документ підписом уже цього тижня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча остаточне фіналізування умов може відбутися трохиго згодом — залежно від готовності Вашингтона.

Понад рік Пентагон та Міністерство оборони України розробляли цю рамкову угоду. Вона має повністю розв'язати руки українським технологіям, розширивши їх випробування та виробництво безпосередньо на території США.

Необхідність таких екстрених заходів постала після загострення на Близькому Сході. Коли Іран атакував американські військові об’єкти ударними дронами "Шахед", ані США, ані країни Перської затоки не мали достатньо ефективних і дешевих засобів для їх збиття. Тоді саме Україна оперативно направила на допомогу власні перехоплювачі та досвідчених пілотів. З того часу Київ вже уклав серію оборонних угод із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ, а Зеленський анонсував амбітну мету — виробити 10 мільйонів дронів лише за цей рік.

Експерти зауважують: секретна зброя України — це не просто металеві корпуси, а унікальне програмне забезпечення, вишколені оператори та команди, які миттєво адаптують технології під потреби реального бою.

Потреба США в українських технологіях виявилася настільки гострою, що ексочільник Google Ерік Шмідт, який заснував оборонну компанію Perennial Autonomy, за запитом американського військового керівництва терміново передав Пентагону 13 тисяч дронів-перехоплювачів Merops та 10 тисяч розвідувально-ударних дронів Bumblebee. Для їх запуску знадобилися українські компоненти від Sine Engineering, наші боєголовки та експертиза з інтеграції апаратів із американськими радарами ППО.

Ба більше, українські розробники вже розривають американський ринок. У межах програми Пентагону, яка передбачає закупівлю понад 200 тисяч дронів до 2027 року, вітчизняні компанії Skyfall та Perennial Autonomy разом із Neros уже виграли перші етапи жорстких випробувань.

Майбутня угода не просто надасть контракти окремим заводам, а створить глобальний міст між українськими оборонними підприємствами та армією США. Найціннішим надбанням для Вашингтона стане не лише залізо, а й безцінний український досвід: оперативне планування, координація та ведення сучасного технологічного бою.