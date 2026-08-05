Двох росіян, які отримали наказ помахати триколором біля стели на Донеччині, взяли в полон

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з російським триколором біля стели в Олексієво-Дружківці Донецької області. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці.

"Українська земля — не місце для російських казок! Руйнуємо чергову ІПСО противника", - йдеться у дописі.

Як зазначили військові, "російські командири відправили цих двох вояк просочитися до Олексієво-Дружківки (Костянтинівський напрям). Мета — класична ІПСО: помахати рукою на фоні стели, щоб оголосити про чергове "взяття" населеного пункту".

"Проте вже за декілька годин ці "зірки екрану" були взяті в полон розвідниками 36 окремої бригади морської піхоти", - поінформували військові.

"Продовжуємо тримати оборону та псувати росіянам усі їхні переможні кіносценарії. Слава морській піхоті України!", - зазначили у бригаді.