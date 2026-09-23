Рашисти будуть наносити удари по залізничній інфраструктурі столиці

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський попередив, що залізничні об'єкти у Києві залишаються під ворожим прицілом.

"Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом - і залізнична інфраструктура столиці", - сказав він.

За його словами, необхідно бути максимально обережними біля залізничних об'єктів, у ці та наступні дні.

Перцовський дав рекомендації, як діяти у разі небезпеки:

- За будь-якого рівня тривоги необхідно залишити залізничні об'єкти і перейти в укриття. При цьому навіть за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці.

- Якщо з безпекових питань громадяни затримуються на рейс - не біда.

"Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе. Наслідки атак оперативно усуваються, але також відводимо людей при повторних загрозах, тож є вплив на вчасність відправки поїздів з Києва. Слідкуйте онлайн на всіх наших ресурсах за статусами", - зазначив він.

Перцовський нагадав, що після ворожих атак станом на зараз один залізничник у Києві, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення.

"В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", - повідомив він.

Фото: Artemka.