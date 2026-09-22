Чарльз Спенсер видав мемуари про життя його покійної сестри, принцеси Діани

У вівторок, 22 вересня, на полицях книгарень з’явилася книга Чарльза Спенсера про життя його покійної сестри, принцеси Діани, та її шлюб із нинішнім королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, книга під назвою «Лебедина пісня: Діана, моя сестра» вийшла у світ у видавництві Penguin і перекладена 12 мовами.

Мемуари викликали скандал у британській королівській родині ще до появи у продажу після того, як деякі їхні попередньо опубліковані уривки, насичені сенсаційними твердженнями Спенсера, викликали незвичну для короля реакцію та спростування, йдеться у матеріалі.

Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, є молодшим братом Діани і вже давно конфліктує з королівським домом Віндзорів щодо того, як вони ставилися до принцеси.

В одній із заяв напередодні виходу нової книги Спенсер звинуватив Чарльза в тому, що той звучав «надзвичайно радісним» і «ніби переможець лотереї», коли зателефонував йому після смерті Діани. Він також пише, що виступав проти планів участі синів Чарльза і Діани - Вільяма та Гаррі - у похоронній процесії матері у 1997 році, стверджуючи, що вона б не хотіла, щоб вони проходили через таке випробування.

Брат принцеси Діани стверджує, що Чарльз «втратив самовладання» під час суперечки, сказавши йому: «Будь певен, ми незабаром про неї забудемо».

Після публікації уривків з книги Спенсера минулого тижня Букінгемський палац оприлюднив рішучу заяву.

«Його Величність усвідомлює, що біль від втрати близької людини може затуманювати розум, впливати на судження та спотворювати спогади таким чином, що інші цього не помічають, навіть через багато років після такої втрати», - йдеться у заяві, яка вважається рідкісною реакцією королівського двору.