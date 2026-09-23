Російський наступ під Лиманом провалився: «клешню» окупантів ліквідовано

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий заявив, що Силам оборони України вдалося відтіснити російські війська на Лиманському напрямку та ліквідувати створений окупантами виступ у районі на північ від Лимана.

За словами Погорілого, російські війська неодноразово намагалися захопити Лиман, обійти місто та вийти на нові рубежі. На певному етапі окупантам вдалося сформувати на північ від Лимана своєрідну «клешню» через проблеми з обороною на окремих ділянках.

Ситуацію, за словами аналітика, вдалося стабілізувати після того, як у цей район зайшло управління Третього армійського корпусу. Російські війська продовжували перекидати додаткові сили та техніку й використовували тактику просочування невеликими групами.

«Після важкої стабілізації вдалося знайти момент, щоб відтіснити противника та помножити всі його попередні зусилля на нуль», — заявив Погорілий.

Він зазначив, що після стабілізації ситуації українські військові накопичили сили й перейшли до дій, які дозволили відтіснити противника. За словами аналітика, створений росіянами виступ у районі Лимана вдалося ліквідувати.

Водночас Погорілий наголосив, що на цьому напрямку залишається проблема з нестачею особового складу. За його словами, після зміни командування ЗСУ ситуація із розподілом ресурсів між бригадами почала покращуватися.

Аналітик також зазначив, що російські війська раніше могли використовувати нестачу українських військових на окремих ділянках для просування. Водночас, за його словами, після проведених змін відповідні проблеми почали ставати пріоритетом для командування.

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