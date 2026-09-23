В Україні 23 вересня очікуються дощі, на Лівобережжі - із грозами та шквалами

В Україні у середу, 23 вересня, значні опади прогнозують на Лівобережжі, вночі 4-9° тепла, на сході 10-15°, вдень 13-18°, у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"23 вересня циклон, що переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с. На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно. З північного заходу Європи до нас продовжить надходити холодне повітря, тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі на сході та південному сході, вдень на Лівобережжі країни пройдуть значні дощі, грози; на решті території місцями короткочасні дощі.

Вітер на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході та південному сході країни 10-15°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області 23 вересня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°. На Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.