«Різні світи» ЗСУ: чому штурмовики не прийняли десантника Волошина і що буде з ОСШР

Бригадний генерал Дмитро Волошин не стане командувачем новостворених Об’єднаних сил швидкого реагування (ОСШР), створення яких президент анонсував два місяці тому.

Волошин уже повернувся на посаду командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) на Сумщині.

Головний нюанс: конфлікт культур та специфіка управління

Ключовою причиною такого рішення стало те, що десантникам вкрай важко осягнути специфіку та унікальні ноу-хау штурмовиків. Як зазначають джерела УП в Силах оборони, претензій до Волошина як до людини не було, проте штурмові підрозділи різко виступили проти того, щоб 80% керівного складу набрали саме з десантників.

"Хто з десантників розуміє ту систему, у якій воюємо ми?" – обурюються представники штурмових підрозділів, зазначаючи, що вони говорять із десантниками «різними мовами».

Що буде з ОСШР та хто наступний?

Формат існування ОСШР, які мали об'єднати всі штурмові полки, наразі залишається під великим питанням. Джерела УП у Збройних силах припускають, що сама концепція може зазнати суттєвих змін або ж узагальнитись в іншому вигляді.

Серед потенційних наступників Волошина називають іншого десантника – екскомбрига 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Павла Розлача. Проте навіть його кандидатура зараз під великим знаком питання через невпевненість на тлі кадрових гойдалок та скасування попередніх рішень.

Побоювання штурмовиків через «дроблення»

Окрім кадрової невизначеності, штурмові підрозділи тривожить процес реорганізації:

Скорочення чисельності: Процес розбитий на етапи – спочатку скорочують піхотні батальйони, а згодом підрозділи БПС.

Процес розбитий на етапи – спочатку скорочують піхотні батальйони, а згодом підрозділи БПС. Втрата інженерних сил: У штурмовиків забирають профільні інженерні підрозділи.

У штурмовиків забирають профільні інженерні підрозділи. Ризик втрати вертикалі: Бійці побоюються, що їх перетворять на звичайний інструмент для «затикання дірок» на фронті замість збереження ефективної самостійної вертикалі управління.

Водночас частина експертів та джерел зазначає, що кінцевий задум Головнокомандувача Михайла Драпатого щодо штурмових військ поки що може залишатися неочевидним для багатьох високопоставлених військових, тож масштаби та остаточні цілі реформи стануть зрозумілими згодом.