Атаки РФ по Україні ставить під загрозу глобальні ланцюги постачання продовольства й енергії – Гутерреш

Росія розв’язала проти суверенної України жорстоку війну, грубо порушивши Статут ООН, а її удари по цивільній і критичній інфраструктурі загрожують глобальній продовольчій та енергетичній безпеці.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на відкритті загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Ukrinform.

«В Україні повномасштабне вторгнення Росії спричинило жорстоку війну проти суверенної держави, що є грубим порушенням Статуту ООН», - зазначив генсек.

За його словами, цивільні продовжують гинути далеко від лінії фронту - переважно в Україні, але "останнім часом також в окремих районах Росії".

«Житлові будинки, енергетичні й водні системи та транспорт неодноразово зазнавали атак, що ставить під загрозу глобальні ланцюги постачання продовольства й енергії», - наголосив Гуттереш.

Українську тему Гутерреш порушив після розлогого блоку про ситуацію на Близькому Сході, в секторі Гази та на Західному березі Йордану. У своєму приблизно півгодинному виступі безпосередньо Україні він присвятив близько 30 секунд, після чого перейшов до війни в Судані та кризи в М’янмі.

Говорячи про Близький Схід, Гутерреш застеріг, що регіональний конфлікт розростається, а оголошені режими припинення вогню не зупинили страждань цивільних. Він закликав припинити бойові дії, забезпечити гуманітарний доступ та відновити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права.

Окремо він наголосив, що масштаб руйнувань у секторі Гази не схожий ні на що, що він бачив за роки перебування на посаді генерального секретаря ООН. Гутерреш також закликав не допустити зникнення перспективи створення двох держав - Ізраїлю та Палестини.

Висвітлюючи ситуацію в Судані, генсек зазначив, що боротьба за владу за участю зовнішніх гравців перетворилася на війну проти цивільного населення, яка супроводжується масовим голодом, ударами по лікарнях та етнічним насильством.

Гутерреш наголосив, що всі ці війни демонструють наслідки ситуації, коли застосування сили випереджає дипломатію, військові видатки стрімко зростають, а винні у злочинах уникають відповідальності.

«Ми повинні захищати Статут ООН без подвійних стандартів, захищати цивільних без винятків, забезпечувати безперешкодний гуманітарний доступ і вимагати відповідальності без страху чи упередженості. Сила права має переважати над правом сили. Наше спільне майбутнє варте того, щоб за нього боротися», - підсумував Гутерреш.

ForUA зазначає, у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН у вівторок, 22 вересня, розпочалися загальні дебати в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Засідання 81-ї сесії Генасамблеї за участю більш як 130 глав держав і урядів проходитиме під головуванням її президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана. Після виголошення звернень президента ГА та генсека ООН Антоніу Гутерреша першими традиційно виступають лідери Бразилії та США - Лула да Сілва і Дональд Трамп.