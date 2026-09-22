Уряд Швеції вимагатиме використання заморожених активів РФ для України – Politico

Після формування нового уряду у Швеції влада країни активно підтримуватиме використання знерухомлених активів російського Центробанку в інтересах України. Про це повідомляє видання Politico.

Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон, яка готується знову очолити уряд Швеції на чолі нової коаліції лівих сил, переконана, що ЄС повинен використати заморожені в Брюсселі російські активи для допомоги Україні, і вважає, що юридичні заперечення Бельгії не можуть бути вирішальним аргументом.

Поки в країні тривають коаліційні переговори, загальний напрямок зрозумілий: її лівий блок здобув незначну перемогу над правим табором чинного прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, до якого входять і ультраправі «Шведські демократи», нагадує видання.

На тлі дискусій у ЄС щодо можливого вилучення заморожених фінансових активів Москви позиція Андерссон є непохитною: «Заберіть їх і використайте». Для «ощадливої» Швеції це «кращий шлях», ніж збільшення внесків до багаторічного бюджету ЄС.

Щодо юридичних побоювань Бельгії стосовно конфіскації активів, що зберігаються в її депозитарії, вона закликає: «Вирішіть правові питання».

Андерссон, яка обіймала посаду прем’єр-міністерки до 2022 року, добре знайома з розчаруванням, що виникає під час засідань Європейської ради, коли лідери на кшталт колишнього глави уряду Угорщини Віктора Орбана блокують ключові рішення, які потребують одностайності; тому вона виступає за скасування права національного вето в питаннях зовнішньої політики.

«Я вважаю, що в питаннях зовнішньої політики має застосовуватися голосування кваліфікованою більшістю», — каже вона.

Вона має намір просувати цю реформу в міру еволюції процедур ЄС у процесі вступу України та інших країн до ЄС.