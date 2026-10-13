Глава МЗС Норвегії: Завершення війни в Україні визначить майбутнє Європи на багато років

Те, як завершиться війна в Україні, матиме тривалий вплив на європейську безпеку, тому Європа має посилювати підтримку України та домагатися справедливого і стійкого миру.

Про це сказав на дискусійній панелі на Варшавському безпековому форумі міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Ukrinform.

«Надзвичайно важливо сказати, що те, як завершиться війна в Україні, матиме дуже тривалий вплив на майбутнє європейської безпеки. Ми хочемо, щоб вона завершилася добре для України і для нас, і це для нас є обов’язковою умовою», - сказав Ейде.

Міністр наголосив, що партнери мають допомогти Україні дійти до змістовних переговорів, а завершення війни повинно супроводжуватися чіткими гарантіями її подальшої безпеки.

«Ця війна має закінчитися, але вона має закінчитися справедливо і надовго. Це має бути справжнє завершення війни, з чіткістю щодо гарантій безпеки України після війни», - зазначив він.

Ейде також закликав залучати до дипломатичних зусиль країни поза Європою, зокрема Індію, Китай та держави арабського світу, які відчувають наслідки війни через зростання цін на енергію та продовольство.

«Нам потрібно залучати країни поза Європою, щоб вони також допомагали домагатися того, аби сторони принаймні сіли за стіл і почали переговори зараз, на основі лінії зіткнення, без будь-яких додаткових передумов. Україна готова це прийняти, і Росія також повинна бути готовою», - сказав міністр.

На його думку, російське керівництво може переконувати себе власною пропагандою, а Путін - не отримувати повної інформації про значні втрати за незначних військових здобутків.

Міністр закордонних справ Норвегії також наголосив на тому, що партнери мають посилювати підтримку України й тиск на Росію, а демократичні цінності захищати практичними діями.

Раніше ForUA повідомляв, що на Варшавському дипломатичному форумі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав про те, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.