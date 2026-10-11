Україні варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися про завершення війни – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися про завершення війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає DWS News.

За словами американського лідера, президент України Володимир Зеленський нібито мав багато можливостей завершити війну, однак не скористався ними.

Трамп також заявив, що українській стороні дозволяли діяти на власний розсуд у відносинах із Росією, але закликали не атакувати російські нафтопереробні заводи. Він пояснив це тим, що такі удари, на його думку, створюють проблеми для всього світу.

– Зеленський хоче створювати проблеми для всього світу. Він хоче створювати проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, — заявив президент США.

Трамп додав, що Україні потрібен новий лідер, здатний укласти домовленості.

– Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. Із якихось причин він (Зеленський — ред.) ніколи не укладає угоди, — сказав американський президент.

ForUA нагадує, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, під час розмови вони домовилися про постачання російського дизельного пального до США та на світові ринки.