CNN, MS NOW і Politico звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні свободи преси

Американські медіа CNN, MS NOW і Politico подали позов до адміністрації президента США Дональда Трампа через заборону їхнім журналістам працювати на території Білого дому. Видання заявляють, що рішення влади порушує гарантовані Першою поправкою до Конституції США права на свободу слова і преси.

Позов подали до федерального окружного суду округу Колумбія. CNN повідомила, що у справі можуть відбутися термінові слухання вже цього тижня. Медіа вимагають відновити доступ своїх журналістів до Білого дому, повідомляє Reuters.

Приводом для позову стало рішення Трампа заборонити журналістам CNN, MS NOW і Politico доступ до території Білого дому. 19 вересня представників усіх трьох видань не пропустили на територію комплексу, а їхні постійні пресперепустки вилучили.

Трамп раніше заявив, що заборона пов’язана з матеріалами цих медіа, які він називав «фейковими новинами». Президент також допускав можливість поширення обмежень на інші видання.

CNN назвала рішення незаконним обмеженням права журналістів висвітлювати діяльність уряду без втручання влади. MS NOW і Politico також заявили, що захищатимуть свої права, передбачені Першою поправкою, і продовжать висвітлювати діяльність адміністрації Трампа.

Це не перший конфлікт адміністрації Трампа з американськими медіа через доступ до Білого дому. У лютому 2025 року журналістів Associated Press позбавили доступу до окремих президентських заходів після того, як агентство відмовилося використовувати назву «Американська затока» замість «Мексиканська затока». Згодом AP подало до суду на посадовців адміністрації, заявивши про порушення свободи слова.

Адміністрація також змінила порядок формування президентського прес-пулу, взявши на себе право визначати, які медіа отримуватимуть доступ до частини заходів президента.

У липні 2025 року Білий дім відсторонив The Wall Street Journal від участі у президентському прес-пулі під час поїздки Трампа до Шотландії після публікації матеріалу про Джеффрі Епштейна.

Нинішній позов CNN, MS NOW і Politico став черговим судовим спором між адміністрацією Трампа та американськими медіа щодо доступу журналістів до президента і роботи Білого дому.