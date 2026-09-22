Відстрочку тепер можна змінити через ЦНАП

Військовозобов’язані, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації, але отримали право на неї за іншою підставою, тепер можуть переоформити відстрочку через Центр надання адміністративних послуг, повідомило Міністерство оборони України.

Для зміни підстави необхідно особисто звернутися до ЦНАП із документами, що підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік необхідних документів залежить від конкретної підстави.

Під час звернення потрібно повідомити адміністратора, що заявник уже має чинну відстрочку та хоче змінити підставу. Адміністратор сформує заяву і передасть її разом із документами на розгляд. Система також перевірить у реєстрі «Оберіг», чи перебуває людина на військовому обліку, чи має чинну відстрочку та коли завершується її строк дії.

Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, у якому людина перебуває на військовому обліку. Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

Якщо нову підставу погодять, чинна відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру «Оберіг» інформації про відстрочку за новою підставою. А якщо у переоформленні відмовлять, попередня відстрочка залишатиметься чинною до завершення встановленого строку.

Водночас через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або навпаки. Для оформлення бронювання передбачена окрема процедура. Також ЦНАП не приймає заяви на скасування чинної відстрочки. Якщо людина хоче припинити її дію, їй необхідно звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП.

Окремо Міноборони наголошує на різниці між продовженням відстрочки та зміною її підстави. Продовжити відстрочку за тією самою підставою через ЦНАП можна, якщо до завершення її дії залишилося не більше 30 днів. Якщо до закінчення строку більше часу, система автоматично відмовить у продовженні. Для зміни підстави таке обмеження не застосовується — звернутися до ЦНАП можна у будь-який момент протягом дії чинної відстрочки.

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині під час мобілізації працівники ТЦК масово били чоловіків.