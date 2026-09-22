Україна розробила «вбивцю» реактивних «Шахедів»

Українські оборонні компанії працюють над засобами протидії новій реактивній версії російських ударних безпілотників «Герань», яку пов’язують із сімейством «Шахедів». Представники кількох виробників заявили, що рішення для перехоплення таких дронів можуть бути готові вже найближчими місяцями, повідомляє Handelsblatt.

За даними видання, останніми тижнями Росія посилила застосування засобів повітряного нападу, зокрема нарощує виробництво балістичних ракет та використовує реактивні безпілотники. На цьому тлі українські виробники шукають способи швидше протидіяти новій загрозі.

Представник української компанії Grim Tech заявив, що підприємство вже знайшло рішення для боротьби з реактивними «Геранями». Йдеться про безпілотник-перехоплювач із нерухомим крилом та реактивним двигуном. За заявленими характеристиками, він зможе розвивати швидкість близько 500–600 км/год.

Компанія також заявляє про можливість виробляти до 1000 таких перехоплювачів на місяць. Водночас розробка наразі не отримала схвалення українського уряду.

Інші представники української оборонної промисловості також повідомили Handelsblatt, що працюють над засобами протидії реактивним безпілотникам. За їхніми оцінками, відповідні рішення можуть з’явитися до кінця року, а окремі розробники говорять про значно коротші терміни.

Таким чином, українська оборонна промисловість намагається адаптувати систему протиповітряної оборони до появи швидших ударних безпілотників.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС обіцяє зміцнити протиповітряну оборону України.