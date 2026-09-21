ЄС не визнає російські вибори на окупованих територіях України

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас розкритикувала вибори до Держдуми Росії, заявивши, що вони стали «черговим серйозним ударом по російській демократії».

«Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакомислення, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами. У Росії залишилася лише видимість демократії», — написала Каллас у соцмережі X 21 вересня.

Європейський Союз окремо засудив проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України. У заяві ЄС зазначається, що йдеться про Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У ЄС заявили, що не визнають ані проведення цих так званих виборів на окупованих територіях України, ані їхніх результатів. Крім того, Євросоюз заявив про намір застосувати санкції проти осіб, причетних до організації голосування або балотування кандидатів на окупованих територіях, а також проти тих, кого вважають відповідальними за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у самій Росії.

Вибори до Держдуми проходили 18–20 вересня. За попередніми результатами після підрахунку понад 95% голосів партія «Єдина Росія» отримувала 57,83% голосів і мала здобути 355 із 450 мандатів у Держдумі, зберігши конституційну більшість.

Водночас вибори проходили в умовах обмеженої політичної конкуренції. ЄС наголосив, що рішення не допустити кандидатів від партії «Яблуко» до федерального списку ще більше звузило вибір для російських виборців. Євросоюз також висловив жаль через рішення Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ, зазначивши, що це позбавило виборчий процес незалежної та неупередженої міжнародної оцінки.

Російські опозиційні сили та незалежні спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, зокрема недопуск або видалення спостерігачів із виборчих дільниць, проблеми з видачею паперових бюлетенів та інші випадки, які ставили під сумнів прозорість процесу.

Ці вибори стали першими виборами до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.