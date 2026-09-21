Буркіна-Фасо передала Росії добровольця, який воював за Україну

Жителя Гельсінкі російського походження, який добровольцем воював на боці України, після затримання в Буркіна-Фасо передали Росії. Російський суд розглянув його справу за обвинуваченням у найманстві, а чоловік наразі перебуває у в’язниці в Самарі.

Про це йдеться в розслідуванні фінського видання Helsingin Sanomat, яке цитує російська редакція фінського мовника Yle.

50-річний чоловік, якого журналісти називають Мікаелем, вирушив до України невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Він воював у складі одного з підрозділів української армії, а згодом працював зв’язковим між іноземними бійцями та українськими військовослужбовцями. Мікаель вільно володіє фінською та російською мовами.

Наприкінці зими 2025 року він повернувся до Фінляндії. За даними Helsingin Sanomat, його від’їзд з України був швидким і несподіваним. Українські органи влади почали розслідування щодо його діяльності, зокрема стосовно використання грошей та ввезених автомобілів. Офіційного підтвердження подробиць цього розслідування журналісти не отримали.

Навесні 2025 року Мікаель вирушив до Сьєрра-Леоне у складі групи приблизно з десяти чоловіків. Більшість із них були фінами, багато хто раніше воював в Україні. За даними Helsingin Sanomat, вони поїхали працювати охоронцями на золотій копальні. Учасники поїздки пояснювали, що хотіли знайти роботу замість подальшої участі у війні в Україні.

Через кілька місяців більшість групи залишила Сьєрра-Леоне. Мікаель разом з італійцем Паоло, який також воював в Україні, поїхали до Буркіна-Фасо. Там вони мали працювати у гірничодобувній сфері на ту саму компанію, з якою співпрацювали в Сьєрра-Леоне.

Через кілька годин після прибуття до готелю в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу невідомі люди затримали чоловіків. За словами Паоло, їх вивезли в кайданках і з зав’язаними очима. Згодом з’ясувалося, що представники влади Буркіна-Фасо знали про їхню участь у війні в Україні.

Італійця звільнили після приблизно трьох місяців ув’язнення за сприяння посольства Італії. Мікаель залишився під вартою.

У листопаді 2025 року Міністерство закордонних справ Фінляндії звернулося до влади Буркіна-Фасо із запитом щодо місця перебування жителя Гельсінкі. У відповідь фінській стороні заявили, що не бачили його на території країни. За даними Helsingin Sanomat, восени 2025 року Буркіна-Фасо передала чоловіка Росії.

У Росії проти Мікаеля висунули обвинувачення у найманстві. За цією статтею російське законодавство передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Судовий процес, за даними Helsingin Sanomat, тривав близько двох місяців. Басманний суд Москви ухвалив рішення у справі в листопаді 2025 року, однак засекретив його. Тому невідомо, яке саме покарання призначили чоловікові та чи є рішення остаточним. Відомо лише, що він перебуває у в’язниці в Самарі.

Ситуацію з Мікаелем у Фінляндії розслідують поліція, Служба безпеки та Міністерство закордонних справ. У Центральному управлінні поліції заявили, що розслідування стосується встановлення місця перебування зниклого. Ознак злочину у Фінляндії наразі не виявили.

Родичі чоловіка зверталися до фінського МЗС із проханням допомогти йому, коли він ще перебував у Буркіна-Фасо. Водночас, за даними журналістів, фінське зовнішньополітичне відомство не вимагало передати затриманого Фінляндії.

Як з’ясували журналісти, Мікаель не є громадянином Фінляндії. Він народився в Радянському Союзі та десятиліттями жив у Фінляндії на підставі посвідки на проживання.

До Буркіна-Фасо чоловік вирушив із паспортом іноземця, виданим Фінляндією. У документі його статус зазначений як «особа без громадянства».

Водночас фінська влада підозрює, що Мікаель насправді має громадянство Росії та протягом років надавав фінським органам влади неправдиву інформацію про відсутність російського паспорта. Helsingin Sanomat зазначає, що журналістам не вдалося незалежно підтвердити справжність російського паспорта чоловіка або з’ясувати, чи визнає Росія його своїм громадянином.

Ця обставина, за припущенням журналістів, може пояснювати інтерес до Мікаеля з боку українських органів. Водночас точно невідомо, чи визнає Росія його громадянином РФ.

На характер російського переслідування може вказувати кваліфікація справи. Мікаеля судили за найманство, а не за державну зраду. За російським законодавством найманцем вважається, зокрема, особа, яка не є громадянином держави, що бере участь у конфлікті.

За даними Yle, це перший відомий випадок, коли іноземний боєць, який вирушив із Фінляндії воювати на боці України, опинився у російській в’язниці.