Кабиін просить партнерів прислати ремонтні бригади

Україна просить іноземних партнерів направити ремонтні бригади, які допомагатимуть відновлювати електро-, тепло- та водопостачання після можливих російських ударів узимку.

Уряд під час підготовки до зими виходить із найгірших можливих умов і не розраховує на м'яку погоду, повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Сергій Корецькийпообіцяв розширити мережу "пунктів незламності", де у випадку тривалих відключень можна буде зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячу їжу.

Європейські партнери вже передають Україні запчастини для електростанцій та обладнання для систем опалення.

Фото: ДСНС.