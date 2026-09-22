Українська стрічка про конфлікт з ТЦК потрапила до європейського шортліста

Українська короткометражна стрічка «Пасхальний день», присвячена зустрічі працівників ТЦК із затриманим хлопцем у Києві, потрапила до шортліста European Film Awards 2027.

Події 17-хвилинного фільму розгортаються у Києві. У центрі сюжету — працівники територіального центру комплектування та хлопець, якого вони затримали.

Автори стрічки порушують тему мобілізації через взаємодію персонажів. У фільмі показано не лише дії працівників ТЦК, а й реакцію затриманого та напругу, яка виникає між героями. Окреме місце в сюжеті займає спроба знайти порозуміння між людьми, які опинилися по різні боки конфліктної ситуації.

«Пасхальний день» увійшов до шортліста European Film Awards 2027 — однієї з головних європейських кінопремій, яку часто називають «європейським Оскаром».

Водночас потрапляння до шортліста ще не означає остаточної номінації чи перемоги. Подальший відбір визначить, які стрічки претендуватимуть на нагороди премії.

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