ЄС знову не продовжив санкції проти Путіна та Януковича

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) зранку 21 вересня, не зміг досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

ЄС поки що не може домовитися про продовження санкцій проти Путіна, Сергія Лаврова та Віктора Януковича, повідомляє "Європейська правда".

"Coreper не прийняв рішення про продовження санкцій, наступна зустріч запланована після обіду", – повідомило одне з джерел.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також колишній президент України Віктор Янукович.

Фото: росзмі.