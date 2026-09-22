Найбільші телеканали США оголосили бойкот Трампу

П'ять найбільших американських телеканалів — Fox News, ABC News, CBS News, CNN та NBC News — призупинили роботу телевізійного пулу, який забезпечує спільне висвітлення заходів президента США Дональда Трампа. Рішення ухвалили після того, як Білий дім не дозволив CNN виконати свою чергу в пулі.

CNN мала працювати у телевізійному пулі 21 вересня та забезпечувати відеозйомку заходів за участю Трампа, зокрема під час його поїздки до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Однак адміністрація президента не допустила телеканал до виконання цих обов'язків.

Після цього голова телевізійного пулу та керівник вашингтонського бюро Fox News Браян Боттон повідомив, що заміни CNN не буде. Відтак пул не висвітлюватиме заходи, для яких передбачена саме спільна телевізійна зйомка президента. Водночас висвітлення інших подій, зокрема за участю Конгресу та окремих VIP-персон, продовжиться.

Телевізійний пул працює за принципом ротації: п'ять мереж по черзі забезпечують зйомку президента, після чого передають отриманий відеосигнал іншим медіа. Такий формат дає змогу широкому колу ЗМІ отримувати відео президентських заходів, особливо під час поїздок глави держави.

У спільній заяві Fox News, ABC News, CBS News, CNN та NBC News наголосили, що громадськість має отримувати точну й незалежну інформацію про роботу уряду. Мережі також заявили, що адміністрація не повинна обмежувати доступ новинної організації через незгоду з її матеріалами.

Рішення стало наслідком конфлікту між Білим домом і CNN, MS NOW та Politico. Адміністрація Трампа заборонила представникам цих медіа працювати на території Білого дому. CNN, MS NOW та Politico подали до суду на адміністрацію президента, заявивши про порушення їхніх прав за Першою та П'ятою поправками до Конституції США.

Трамп, зі свого боку, відкинув звинувачення в обмеженні свободи преси. У дописі в Truth Social він заявив, що Білий дім нібито бореться не з вільною пресою, а з тим, що він називає «фейковими новинами».

Одним із перших наслідків рішення стало висвітлення церемонії відкриття нового вертолітного майданчика біля Білого дому. Через відсутність роботи телевізійного пулу глядачі фактично не отримали звичного телевізійного відеосигналу із заходу, зокрема не чули виступ Трампа через відсутність належного аудіосупроводу.

Як повідомляло раніше ForUa, CNN, MS NOW і Politico звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні свободи преси.