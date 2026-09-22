Киянам розкрили правду про опалення взимку

Ситуація з опаленням на лівому березі Києва під час майбутнього опалювального сезону може виявитися кращою, ніж минулої зими. До можливих наслідків російських атак на теплоелектроцентралі готують додаткові ремонтні бригади, заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. У разі пошкодження енергетичних об’єктів до відновлювальних робіт планують залучати спеціалістів із суміжних галузей. «Гірше, ніж минулої зими, не буде», — заявив експерт, оцінюючи перспективи проходження опалювального сезону на лівому березі столиці.

Він також зазначив, що для закупівлі необхідного енергетичного обладнання вдалося знайти фінансування. За задумом, це має допомогти швидше відновлювати пошкоджені об’єкти у разі нових атак.

Водночас оцінка експерта не є гарантією безперебійного теплопостачання. Ситуація взимку залежатиме від масштабів можливих російських атак, характеру пошкоджень та швидкості проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Закревський наголосив, що додаткові ремонтні бригади мають стати резервом на випадок, якщо основних спеціалістів для відновлення пошкодженої інфраструктури буде недостатньо

Як повідомляло раніше ForUa, Київ не евакуюватимуть навіть під час масштабних аварій.