Російська держкомпанія "Алабуга-Волокно" розширює завод у Татарстані, завдяки чому виробництво ударних реактивних безпілотників може зрости на 78%.

Завод "Алабуга-Волокно" до 2029 року планує щороку виготовляти додатково 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна військового призначення, повідомляє Politico.

За оцінками експертів, нарощування таких потужностей може забезпечити випуск додаткових 28 тисяч реактивних безпілотників щороку для атак на українські міста. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед"/"Герань" на рік.

Завод "Алабуга-Волокно" є ключовим вузлом військово-промислового ланцюга та єдиним у РФ виробником вуглеволокна, яке забезпечує високу міцність при мінімальній вазі під час виготовлення фюзеляжів для далекобійних безпілотників.

Завод "Алабуга-Волокно" та його материнська компанія – підрозділ перспективних матеріалів "Росатома" ЮМАТЕКС (Umatex Group) – перебувають під санкціями Великої Британії, США та багатьох інших західних країн.

Бізнес-плани та проєктні документи "Росатома" були зібрані Українським центром безпеки та співпраці (УЦБС). Згідно з ними, підприємство будує сучасний завод, основним продуктом якого стане вуглецеве волокно марки UMT42S-3K для аерокосмічної галузі.

Супутникові знімки за період із травня до липня підтверджують, що поруч із діючим підприємством уже розчищають територію під нове будівництво.

Спеціальний комітет Палати представників США щодо Китаю, а також український уряд вивчили ці внутрішні документи і повністю підтвердили їхню автентичність.

Фото: Politico /Український центр безпеки та співробітництва.