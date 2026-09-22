Венс зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розраховує на завершення війни Росії проти України та вважає її врегулювання лише питанням часу. «Чи вважаю я, що війну в Україні зрештою буде врегульовано? Так. Це лише питання часу», — сказав Венс.

За словами американського політика, певного прогресу Вашингтон очікує після найближчої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, повідомляє Clash Report. Переговори мають відбутися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. «Вони проведуть зустріч або сьогодні, або наступного дня. Тож я впевнений, що буде досягнуто певного хорошого прогресу», — зазначив Венс.

Віцепрезидент США водночас визнав, що війна Росії проти України залишається одним із найскладніших міжнародних конфліктів для врегулювання. Венс наголосив, що Вашингтон продовжить докладати зусиль для припинення бойових дій та пошуку шляхів завершення війни.

Як повідомляло раніше ForUa, США очікують на швидке оголошення тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.