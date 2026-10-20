Через російський удар поблизу траси під Києвом загинули 3 людей

Троє людей загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником поблизу траси Київ – Одеса у селищі Чабани.
Влучання зафіксували поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів, повідомляє Київська обласна прокуратура.
На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці залишається обмеженим.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.Автор: Галина Роюк