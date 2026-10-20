﻿
Столиця

Через російський удар поблизу траси під Києвом загинули 3 людей

Через російський удар поблизу траси під Києвом загинули 3 людей

Троє людей загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником поблизу траси Київ – Одеса у селищі Чабани.

Влучання зафіксували поблизу автодороги Київ – Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів, повідомляє Київська обласна прокуратура.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці залишається обмеженим.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Київська обласна прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнапрокуратураобстрілокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

PROSTRANSTVO адаптувала систему управління будівельними проєктами до умов воєнної економіки
Економіка 19.10.2026 18:29:41
PROSTRANSTVO адаптувала систему управління будівельними проєктами до умов воєнної економіки
Читати
Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Полiтика 19.10.2026 17:51:44
Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Читати
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Війна 19.10.2026 17:41:04
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Читати

Популярнi статтi