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Полiтика

Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

Кабінет міністрів України розподілив 335,36 млн гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) у 2026 році.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кошти спрямують на реалізацію публічних інвестиційних проєктів в 11 областях України, які подали відповідні заявки та визначили потреби в житлі.

У міністерстві зазначили, що рішення має підтримати дитячі будинки сімейного типу та забезпечити належні й комфортні умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

будинки
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