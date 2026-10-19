Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

Кабінет міністрів України розподілив 335,36 млн гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) у 2026 році.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кошти спрямують на реалізацію публічних інвестиційних проєктів в 11 областях України, які подали відповідні заявки та визначили потреби в житлі.

У міністерстві зазначили, що рішення має підтримати дитячі будинки сімейного типу та забезпечити належні й комфортні умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні.