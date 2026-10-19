Удари по датацентрах «Яндексу» послабили антиізраїльські бот-мережі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після українських ударів по датацентрах російської компанії «Яндекс» зникло 60% антиізраїльської бот-активності, яку він пов’язує з російськими акторами.

Про це він сказав під час презентації нової доктрини національної безпеки Ізраїлю.

За словами Нетаньягу, з Росії працюють бот-мережі, які ведуть кампанії проти Ізраїлю, зокрема використовуючи відверто антисемітські матеріали.

«60% онлайн-активності, за якою стояли російські актори, що працюють проти нас, зникли», — заявив ізраїльський прем’єр.

Він додав, що Ізраїль порушує це питання у спілкуванні з російською стороною. Сам Нетаньягу, за його словами, за потреби обговорює такі питання безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Прем’єр-міністр Ізраїлю визнав, що інтереси двох країн не завжди збігаються, а іноді й суперечать одне одному. Тому, пояснив він, Ізраїль намагається використовувати можливості для співпраці, але водночас відстоює власні інтереси.

Водночас твердження про зникнення 60% антиізраїльських ботів потребує уточнення. Раніше президент України Володимир Зеленський також говорив, що після ударів по датацентрах «Яндексу» в соцмережах стало менше ненависті, провокацій і ботів.

Однак експерти, опитані The Guardian, застерегли від такого висновку: різке скорочення трафіку, яке зафіксувала компанія Cloudflare, стосувалося автоматизованих вебсканерів «Яндексу», а не обов’язково ботів, які поширюють пропаганду в соцмережах. Фахівці не виявили помітного скорочення активності відомих мереж дезінформації.

Перший із трьох ударів по датацентрах «Яндексу» стався 8 жовтня. Наступні атаки зафіксували 9 та 11 жовтня. Вони спричинили пошкодження інфраструктури й перебої в роботі цифрових сервісів компанії.