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Війна

Майже 600 російських дронів атакували Україну

Майже 600 російських дронів атакували Україну

У ніч на 15 жовтня (з 18:00 14 жовтня) противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 536 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів. 

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Фото: Повітряні сисли.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУУкраїнавійнаобстрілракетиокупантипподрони
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