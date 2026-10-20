﻿
Полiтика

Віткофф планує зустрітися із Зеленським у Норвегії

Віткофф планує зустрітися із Зеленським у Норвегії

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні.

У зустрічах візьме участь президент Володимир Зеленський. Зять Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів та приєднається до них у віртуальному режимі, повідомляє Reuters.

В обговореннях в Осло візьмуть участь Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники E4 – до складу якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща, – Європейського Союзу та НАТО.

Віткофф має намір поїхати до Росії, щоб зустрітися з Путіним. Переговори в Росії будуть зосереджені на низці тем, пов'язаних з Україною, а також на звільненні американського громадянина Стівена Хаббарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році.

Графік є попереднім і може змінитися. Раніше в понеділок Зеленський заявив, що українські та американські переговірники можуть зустрітися в Норвегії найближчими днями.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаКушнерЗеленськийВіткофф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

PROSTRANSTVO адаптувала систему управління будівельними проєктами до умов воєнної економіки
Економіка 19.10.2026 18:29:41
PROSTRANSTVO адаптувала систему управління будівельними проєктами до умов воєнної економіки
Читати
Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Полiтика 19.10.2026 17:51:44
Уряд виділив понад 335 млн гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу
Читати
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Війна 19.10.2026 17:41:04
Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу
Читати

Популярнi статтi