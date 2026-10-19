Добропілля залишається під контролем ЗСУ, попри заяви російського Генштабу

У Генеральному штабі РФ заявили про нібито захоплення Добропілля 16 жовтня. Однак відео, яке російське Міноборони опублікувало на підтвердження контролю над містом, імовірно, створили за допомогою штучного інтелекту. На це вказують неприродні рухи військового, який тримає російський прапор.

На сумнівні кадри звернули увагу навіть автори одного з російських Z-каналів. «Нам здається, чи ГВ “Центр” також освоїли ШІ-флаговтики за прикладом своїх колег із ГВ “Захід”?» – написали вони.

За даними проєкту DeepState, Добропілля залишається під контролем Збройних сил України. Водночас 19 жовтня аналітики повідомили про просування російських військ поблизу селища Новий Донбас. Через це «сіра зона» на схід від Добропілля збільшилася.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський також заявив, що місто перебуває під контролем України. У Генеральному штабі ЗСУ повідомлення про захоплення Добропілля російською армією спростували.

Контекст. Російські війська неодноразово намагалися просунутися в напрямку Добропілля. Спочатку українські сили зупинили інфільтрацію противника, згодом відбили механізовані штурми наприкінці осені та взимку 2025 року. Нині російські сили продовжують тривалий наступ на цій ділянці фронту.

На початку вересня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що російське політичне керівництво поставило військовим завдання захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року. За його словами, самі російські військові називають інший термін — до 31 березня 2027 року. Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, також писало, що російські командири пообіцяли Володимиру Путіну захопити регіон до кінця 2026 року.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), за нинішніх темпів просування російська армія могла б досягти адміністративних кордонів Донецької області не раніше жовтня 2032 року — і це за умови, що їй узагалі вдасться виконати таке завдання.

Аналітики ISW зазначають, що темпи російського просування суттєво знизилися в березні 2026 року й відтоді залишаються низькими. Подекуди російські війська втрачають більше території, ніж захоплюють. За підрахунками аналітиків, із березня до вересня цього року РФ втратила контроль майже над 300 квадратними кілометрами раніше окупованої української території. Зокрема, під час операції Сил оборони «Вівальді» українські військові протягом кількох місяців звільнили щонайменше 147 квадратних кілометрів у районі Лиману.