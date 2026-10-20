Україна має припинити атаки на російські НПЗ, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО.

"Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції будуть розходитись", - сказав він.

Венс заявив, що Україна має припинити атаки на російські енергетичні об'єкти, повідомляє 2WAY TONIGHT.

Фото: whitehouse.gov.