Місто мрії: названо найкраще місце в світі для життя

Нідерландську Гаагу назвали найкращим містом світу для життя у 2026 році. Місто очолило рейтинг Numbeo, до якого увійшли 303 міста з різних країн.

Гаага отримала 227,7 бала. Друге місце посів Ейндговен, третє — Роттердам, четверте — Утрехт. Таким чином, одразу чотири нідерландські міста увійшли до першої четвірки рейтингу.

До десятки найкращих також потрапили Гронінген та Амстердам. Загалом Нідерланди представлені шістьма містами у топ-10.

П’яте місце посів Гент у Бельгії, шостим став Люксембург, сьомим — Штутгарт у Німеччині. Десятку замкнув шведський Гетеборг. Відень опинився на 11-й позиції.

У рейтингу представлені й українські міста. Львів посів 218-те місце, Харків — 240-ве, Київ — 253-тє. Одеса опинилася на 265-й позиції, а Дніпро — на 269-й. Москва посіла 244-те місце.

Під час складання рейтингу Numbeo враховував вісім показників, зокрема купівельну спроможність, безпеку, доступність медичних послуг, вартість життя, співвідношення цін на житло та доходів, час поїздок на роботу, рівень забруднення та клімат.

Аналітики пояснили лідерство Гааги поєднанням високої купівельної спроможності, рівня безпеки та охорони здоров’я, низького рівня забруднення і відносно короткого часу поїздок до роботи — близько 20 хвилин.

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