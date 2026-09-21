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Партія Мерца не дотягнула до прохідного бар’єра

Партія Мерца не дотягнула до прохідного бар’єра

Християнсько-демократичний союз Німеччини, який очолює канцлер Фрідріх Мерц, за попередніми результатами земельних виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії не подолав п’ятивідсотковий бар’єр.

За даними ARD, ХДС наразі отримує 4,9% голосів. Для проходження до земельного парламенту партії необхідно набрати щонайменше 5%.

Водночас попередні оцінки різняться. За прогнозом ZDF, ХДС набирає близько 5%, тоді як Reuters із посиланням на нові підрахунки повідомляє про результат у 4,9%. Остаточні дані можуть змінитися.

Якщо показник у 4,9% буде підтверджено, ХДС уперше в історії Німеччини залишиться без представництва в одному із земельних парламентів через непроходження виборчого бар’єра. Для партії це також стане найгіршим результатом на земельних виборах.

Водночас у Мекленбурзі-Передній Померанії за попередніми результатами лідирує «Альтернатива для Німеччини» (AfD) із 38,3% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує 35,4%, «Ліві» — 6,5%, а «Зелені» — 5,5%. Остаточний розподіл місць у земельному парламенті визначать після завершення підрахунку голосів.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц заявив про небезпечні наслідки перемоги АдН для України.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

вибориНімеччинаМерцАльтернатива для НімеччиниАдН
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