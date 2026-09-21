Трамп знову просив Зеленського зупинити удари по НПЗ Росії

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами джерела, знайомого з перебігом розмови, саме це питання займало значну її частину, повідомляє Axios.

За даними видання, Трамп пояснював своє прохання тим, що атаки на російські НПЗ можуть сприяти зростанню світових цін на дизельне пальне. Джерело Axios зазначило, що слово «дизель» під час розмови згадувалося багато разів.

Очікується, що Зеленський і Трамп також зустрінуться особисто на полях Генеральної асамблеї ООН. За даними Axios, зустріч попередньо запланована на вівторок.

Розмова відбулася через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії та затвердив масштабну угоду про постачання озброєнь Україні. Київ домагався цих рішень протягом кількох місяців.

Як повідомляло раніше ForUa, США хочуть підписати з РФ економічні угоди без припинення війни в Україні.