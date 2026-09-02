Український «Мамонт» готують до польотів на 4800 км вглиб РФ

Україна стрімко розвиває власне виробництво далекобійних безпілотників, поступово збільшуючи їхню дальність, швидкість та бойове навантаження. Нові українські дрони вже здатні долати тисячі кілометрів, а найближчими роками їхні можливості можуть зрости ще більше, повідомляє The Wall Street Journal.

Однією з нових розробок став важкий безпілотник «Мамонт», створений українською компанією Culver Aerospace. Нині він може долати близько 2400 км. За словами засновника та генерального директора компанії Олега Крота, наступного року дальність польоту планують збільшити до 4800 км.

За оцінкою видання, розвиток українських безпілотних технологій поступово змінює ситуацію на полі бою. Якщо раніше значна частина території Росії залишалася недосяжною для української зброї, то тепер зона потенційного ураження постійно розширюється. «Два роки тому перевагою Росії була ця величезна країна, вглиб якої ми не могли проникнути. Зараз українська зброя лише починає розкривати свій потенціал», — заявив Крот.

Україна почала активно розвивати власну далекобійну зброю після того, як західні партнери не поспішали передавати ракети відповідної дальності через побоювання ескалації війни. Одним із перших важливих результатів став удар по російському нафтопереробному заводу у вересні 2023 року. Тоді український безпілотник «Лютий» подолав близько 350 км до цілі. Відтоді можливості цієї моделі суттєво зросли. За даними видання, нині «Лютий» здатний долати понад 2000 км і нести близько 34 кг корисного навантаження.

Зросли й масштаби застосування далекобійної зброї. За даними польської Rochan Consulting, у 2023 році українські дрони та ракети завдали лише чотирьох ударів по критично важливій інфраструктурі Росії. У 2025 році таких випадків було вже близько 178, а від початку 2026 року до 23 серпня — приблизно 285.

Серед нових українських розробок також згадується дрон «Січень» від Culver Aerospace. За даними The Wall Street Journal, він використовувався, зокрема, для ударів по нафтопереробних підприємствах у районах Санкт-Петербурга та Москви.

У Culver Aerospace також працюють над підвищенням швидкості своїх безпілотників. За словами Крота, наприкінці цього року компанія планує почати використовувати турбореактивні двигуни, що дозволить окремим моделям наблизитися до швидкості звуку.

Збільшуються не лише характеристики дронів, а й темпи їхнього виробництва. Компанія Fire Point планує довести випуск FP-1 до 300 безпілотників на день. Це приблизно у вісім разів більше, ніж торік. Culver Aerospace, своєю чергою, розраховує виготовити близько 14 тисяч дронів протягом 2026 року.

Однією з особливостей українського виробництва є використання доступних компонентів. Частину конструкцій можна виготовляти з матеріалів, які не належать до дефіцитних військових комплектувальних. Таке масштабування створює додаткове навантаження на російську протиповітряну оборону. За даними The Wall Street Journal, у січні 2024 року Міноборони РФ заявляло про знищення 110 українських дронів над територією Росії та окупованим Кримом. До липня 2026 року російська сторона заявила вже про понад 13 тисяч збитих безпілотників.

Водночас далекобійні безпілотники мають певні обмеження. Щоб збільшити дальність польоту, розробникам доводиться шукати компроміс між паливом, масою конструкції та бойовою частиною. Гендиректор нідерландської оборонної компанії Destinus Михайло Кокоріч зазначив, що для знищення мостів або добре укріплених об’єктів дрони не завжди є оптимальним засобом через обмежену масу бойового навантаження.

Тому Україна паралельно розвиває ракетні технології. Зокрема, українська крилата ракета Р-360 «Нептун» після модернізації здатна долати понад 1000 км та нести близько 260 кг бойового навантаження. За словами генерального директора КБ «Луч» Олега Коростельова, близько семи з десяти таких ракет досягають цілі.

Український оборонно-промисловий комплекс таким чином поступово переходить від залежності від західних далекобійних систем до створення власної зброї, здатної уражати цілі на значній відстані. І, судячи із заяв виробників, дальність та масштаби виробництва безпілотників у найближчі роки продовжать зростати.

Як повідомляло раніше ForUa, ШІ почав контролювати безпілотники на полі бою.