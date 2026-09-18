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Німеччина закрила консульство в Санкт-Петербурзі, яке працювало з 1972 року

Німеччина закрила консульство в Санкт-Петербурзі, яке працювало з 1972 року

Генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі з 18 вересня офіційно припинило роботу. Дипломатична установа діяла в місті з 1972 року, тобто 53 роки.

Про це повідомили на сайті представництва.

Усі функції генконсульства відтепер перебирає на себе посольство Німеччини в Москві.

Напередодні закриття, 17 вересня, з будівлі консульства зняли німецький прапор, герб та інші державні символи.

Разом із генконсульством припинила роботу німецька школа, яка діяла при дипломатичному представництві. Останні заняття там провели 11 вересня.

Школу заснували у 2009 році. Вона охоплювала повний освітній цикл від дитячого садка до старшої школи. Загалом у навчальному закладі навчалися близько 150 дітей.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

консульствоФРН
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