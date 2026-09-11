Хорватія не повідомила Україну про затримання Журавльова за ордером Німеччини

Україна не отримувала офіційного повідомлення від Хорватії про затримання Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». Також Україна не може звернутися до Хорватії з проханням про його екстрадицію.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у відповідь на запит «Цензор.НЕТ».

В ОГП зазначили, що дізналися про затримання Журавльова з повідомлень у медіа. За даними прокуратури, ані хорватська, ані німецька сторона не зверталися до українських правоохоронців щодо затримання українця. Німеччина, на запит якої Журавльова затримали, також не надсилала українській стороні копію європейського ордера на арешт.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що Україна могла б звернутися із запитом про видачу Журавльова лише за наявності підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Водночас в Україні щодо нього не ухвалювали вироків і не притягували його до кримінальної відповідальності.

Саме тому Україна наразі не має підстав звертатися до Хорватії із запитом про екстрадицію Журавльова.

Журавльова затримали вранці 19 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Наступного дня, після допиту, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення подальшої екстрадиції до Німеччини.

Це не перше затримання Журавльова у зв’язку зі справою про підрив «Північних потоків». У вересні 2025 року його затримували в Польщі. Однак польський суд тоді не погодився передати українця німецьким правоохоронцям.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що екстрадиція Журавльова не відповідає інтересам Польщі. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек також заявляв: «Ми не можемо карати того, хто захищає свою батьківщину різними способами».

Підрив «Північних потоків» стався у вересні 2022 року. Тоді на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі зафіксували кілька витоків газу. У Німеччині та Європейському Союзі заявили, що причиною могла бути диверсія.

Росія звинуватила у вибухах Велику Британію, однак у Лондоні ці звинувачення відкинули.

За даними The Wall Street Journal, операцію з підриву газопроводів у 2022 році могли спланувати кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. За версією видання, для її проведення використали звичайну прогулянкову яхту та відкриті карти морського дна.

Німецькі медіа повідомляли, що слідчі ідентифікували сімох людей, яких вважають причетними до операції: чотирьох водолазів, серед яких була жінка, фахівця з вибухівки, шкіпера та координатора. Один із них, Всеволод К., за даними німецьких журналістів, загинув під час бойових дій проти Росії.

Німеччина видала ордери на арешт шістьох людей. Серед них Володимир Журавльов, якого затримали в Хорватії, та Сергій Кузнєцов, затриманий під час відпочинку із сім’єю в Італії. За даними медіа, Кузнєцов є колишнім співробітником СБУ та капітаном Збройних сил України у відставці.