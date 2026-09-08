Україна отримає від Німеччини ракети PAC-2 для Patriot до зими

Німеччина передасть Україні перехоплювачі PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot зі складів Бундесверу. Постачання мають відбутися до початку зими.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише Суспільне.

За його словами, рішення про передачу ракет ухвалили з огляду на очікування нових російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Пісторіус закликав інших учасників Контактної групи перевірити власні запаси ракет для систем ППО та розглянути можливість аналогічних поставок Україні.

«Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України», — заявив німецький міністр.

Крім ракет PAC-2 для Patriot, Німеччина збільшить постачання Україні ракет класу «повітря — повітря» AIM-9 зі своїх запасів. За словами Пісторіуса, це дозволить передати Києву більшу кількість таких боєприпасів.

Берлін також продовжує постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T та серійних керованих ракет до них.

Пісторіус зазначив, що Україна планує замовити ще кілька тисяч ракет для IRIS-T. Їхнє придбання планують профінансувати за рахунок кредиту Європейського Союзу.

Проблема з недостатньою кількістю ракет для української ППО залишається актуальною. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що у 2026 році Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для захисту від балістичних атак, ніж роком раніше. За його словами, партнери пояснювали скорочення поставок бойовими діями на Близькому Сході.

Раніше Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп відмовив Україні у передачі 300 ракет для Patriot через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни проти Ірану.

Водночас Зеленський повідомляв, що Україна нещодавно отримала невелику партію ракет для Patriot. Також партнери підтвердили передачу кількох систем ППО Crotale та ракет до них.

Крім того, Україна отримала ракети AIM, які використовуються, зокрема, у зенітних ракетних комплексах середньої дальності NASAMS.