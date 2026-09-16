430-та місія на передову: Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус передали допомогу захисникам

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із Християнським корпусом та партнерами здійснила 430-ту місію до українських захисників. Допомогу доставили підрозділам, які виконують бойові завдання на Покровському та Запорізькому напрямках.

Військовим передали зарядні станції, системи супутникового зв’язку Starlink і Starlink Mini, а також детектори дронів.

Допомогу отримали 37-ма окрема бригада морської піхоти, 4-та бригада оперативного призначення НГУ «Рубіж» імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, 15-та бригада оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» 1-го корпусу НГУ «Азов», 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», 3-й стрілецький батальйон 122-ї окремої бригади територіальної оборони та 423-й окремий батальйон безпілотних систем.

«430 місій на передову — це тисячі одиниць техніки та обладнання, переданих безпосередньо тим, хто щодня захищає Україну. Ми постійно спілкуємося з командирами й закриваємо конкретні потреби підрозділів. Зарядні станції, Starlink та детектори дронів — це зв’язок, мобільність і додатковий захист наших бійців під час виконання бойових завдань», — зазначив голова Наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

Під час місії команда фонду спільно з командирами Християнського корпусу також передала три електроскутери військовим, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень.



Електроскутери передані в межах програми «Скутери для Героїв», яка допомагає ветеранам із важкими ампутаціями повернути мобільність і бути більш самостійними у повсякденному житті.



«Підтримка захисників не завершується після їхнього повернення з передової. Наше завдання — бути поруч із військовими і під час служби, і після важких поранень. Кожен із цих електроскутерів — це реальна допомога людині, яка заплатила надзвичайно високу ціну за Україну», — наголосив командир Християнського корпусу Олексій Середюк.