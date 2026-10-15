Російський дрон атакував центр Києва: 5 поранених

У Печерському районі внаслідок падіння безпілотника поблизу житлових будинків спалахнула пожежа.

"У Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка в дворі", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Постраждали 5 людей. Двох поранених медики госпіталізували.

У ДСНС повідомили, що пожежники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС.