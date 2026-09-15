Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Литвою

В ніч на вівторок італійські патрульні винищувачі місії НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір країни.
Перед тим у південних районах – включно зі столицею Вільнюсом – оголошували повітряну тривогу "жовтого" рівня, а місцеві мешканці ділились у соцмережах, що чують, як літають винищувачі. Згодом тривогу оголосили також у Каунасі, повідомляє LRT.
Уламки впали в районі села Праткунай біля містечка Кайшядорис в центральній частині країни, неподалік Каунаса. На місце з’їхались військові та поліція.
"Не будемо поспішати з висновками – проводиться розслідування, усі обставини буде з’ясовано. Найважливіше зараз – що загрозу нейтралізовано і небезпеки для людей більше немає. Вдячні союзникам за швидку реакцію та влучний постріл", – йдеться у заяві Збройних сил Литви.
Очільник Національного центру з управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас повідомив, що на цьому етапі ще не встановлено, про який тип БпЛА йдеться, проте є значна ймовірність, що дрон мав бойову частину.
Апарат летів над територією Литви приблизно півгодини, а залетів з Білорусі.
Це перший випадок збиття дрона-порушника над територією Литви.
Фото: LRT.Автор: Галина Роюк