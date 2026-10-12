Вітакер запевняє Європу в підтримці попри скорочення військової присутності

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу, що Вашингтон залишається відданим справі оборони Європи, незважаючи на перегляд військової стратегії, в рамках якого з континенту виводяться тисячі військових та ключові стратегічні військові засоби. Про це повідомляє Euronews.

«Ми все ще любимо вас. Я постійно кажу нашим європейським союзникам... Сполучені Штати не відступають», — сказав Вітакер під час Варшавського безпекового форуму в столиці Польщі.

Ці слова прозвучали під час панельної дискусії, присвяченої концепції «НАТО 3.0» — підтримуваній США моделі, яка передбачає, що Європа має взяти на себе провідну роль у забезпеченні власної оборони, оскільки американські війська скорочують свою присутність на континенті.

Кубілюс зазначив, що концепція «НАТО 3.0» не означає, ніби Сполучені Штати кажуть: «Ми вас більше не любимо, європейці, тож займайтеся цим самі». Водночас Європа, за його словами, має розвинути власні спроможності для стримування агресії.

«Європа має взяти відповідальність у свої руки», — заявив він.

Раніше Кубілюс висловлював оцінку, що заміна стратегічних військових засобів США може коштувати Європі до 500 млрд євро. Експерти припускають, що Європі може знадобитися додатково 300 тис. військовослужбовців для захисту від РФ, якщо Вашингтон продовжить згортати свою військову підтримку.

За другої президентської каденції Дональда Трампа Вашингтон прагне перенаправити військові ресурси в інші регіони, зокрема Індо-Тихоокеанський, щоб протидіяти посиленню впливу Китаю.

Очікується, що перегляд Пентагоном військової присутності США в Європі завершиться до грудня, а його результати будуть представлені міністру оборони США Піту Гегсету. Цей аналіз може відкрити шлях до подальшого скорочення американської військової присутності на континенті.

Окремі заходи зі скорочення військ уже тривають. Зокрема, у травні Пентагон наказав вивести з Німеччини близько 5000 військовослужбовців та скасував заплановане розгортання батальйону засобів ураження великої дальності.

Посол США при НАТО заявив, що не хоче «анонсувати» подальші заходи, але наголосив, що зусилля Вашингтона, спрямовані на перетворення НАТО на більш європейську організацію, «дають результати».

«Доказом цього є те, де ми сьогодні перебуваємо — тут, у Польщі, яка витрачає 4,7% ВВП на основні оборонні потреби та фактично веде Альянс до створення потужніших та більш боєздатних збройних сил. Саме цього Сполучені Штати очікують від усіх своїх союзників», — сказав Вітакер, коментуючи загальний цільовий показник оборонних витрат у 5%.