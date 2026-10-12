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Війна

НАТО має бути готовим до появи жертв внаслідок російських гібридних атак, - Сікорський

НАТО має бути готовим до появи жертв внаслідок російських гібридних атак, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на зростаючий масштаб російських гібридних дій, спрямованих проти європейських держав, і зазначив.

Сікорський зазначив, що разом із зростанням кількості інцидентів зростає і ймовірність того, що вони призведуть до загибелі людей, повідомляє Onet .

"Коли ми визнаємо, що росіяни зайшли занадто далеко? Адже це питання оцінки. Немає заздалегідь встановленого визначення. Якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести чергову дуже серйозну розмову в НАТО", - попередив Сікорський.

Він нагадав, що Польща та Естонія вже скористалися статтею 4 Північноатлантичного договору після порушень повітряного простору російськими дронами та військовими літаками. Ця стаття передбачає консультації між союзниками у разі загрози безпеці однієї з держав-членів.

Міністр закликав європейських союзників обмежити російську дипломатичну присутність: "У мене вже не залишилося консульств, але в інших вони все ще є".

Він підтримав обмеження кількості туристичних віз, що видаються громадянам Росії.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОРосіяПольщаЄвропавійнаСікорський
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