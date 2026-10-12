Минулого місяця Росія зазнала в Україні понад 50 тисяч втрат, з яких 28 тисяч – загиблими, що значно перевищує втрати українських збройних сил.

Російські військові намагаються просунутися вперед на території України, відправляючи війська в "зони смерті", які контролюють озброєні дрони, артилерійський вогонь та інші засоби оборони, а також у яких встановлені міни. За той самий період українські сили зазнали близько 5 тисяч втрат, додав представник НАТО, якому було надано анонімність, повідомляє Bloomberg.

Минулого тижня Мартін Єгер, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), заявив, що військові дії російського правителя Владіміра Путіна створили динаміку, яка ускладнює йому припинення вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року, без політичних втрат.

Цього року видатки Росії на оборону наблизяться до 17 трильйонів рублів (199 млрд доларів), що приблизно на 40% перевищує початковий план, оголошений урядом наприкінці 2025 року.

У липні заступник глави Офісу президента України Павло Паліса заявив, що на полі бою загинуло або було поранено 43 тисячі росіян.

Фото: СБУ.