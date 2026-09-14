США обговорюють виробництво Україною старішої версії ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде переговори щодо надання Україні ліцензії на виробництво «менш просунутих» ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, США зараз виробляють більше ракет Patriot, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають значні запаси окремих видів озброєння, а також швидко відновлюють запаси зброї, яку раніше передали Україні.

«У нас є великі запаси певних видів озброєння, деякі з яких доступні практично в необмежених кількостях. Що стосується елітної зброї, то значна її частина була передана Україні, але ми дуже швидко поповнюємо ці запаси», – сказав президент США.

Трамп не уточнив, про які саме ракети йдеться. Водночас, за даними видання, переговори можуть стосуватися старішої версії перехоплювача PAC-2, яку нині передають Україні європейські країни, зокрема Німеччина.

Сімейство Patriot використовує кілька поколінь перехоплювачів, серед яких PAC-2, PAC-3 та PAC-3 MSE.

PAC-2 є старішою ракетою цього сімейства. Вона використовує уламково-фугасну бойову частину. Натомість PAC-3 та PAC-3 MSE застосовують принцип hit-to-kill, за якого ціль знищується безпосереднім кінетичним зіткненням із перехоплювачем.

PAC-3 MSE є найсучаснішою з основних модифікацій перехоплювачів Patriot, які активно закуповує армія США. Вона призначена для протидії ширшому спектру складних повітряних і ракетних загроз.

Порівняно з попередніми ракетами Patriot, PAC-3 MSE має більшу дальність, висоту перехоплення та маневреність. За даними армії США, цього вдалося досягти, зокрема, завдяки потужнішому ракетному двигуну та збільшеним кермовим поверхням.

Таким чином, PAC-2 поступається PAC-3 MSE передусім за дальністю, маневреністю та можливостями протидії складнішим ракетним цілям, а також використовує інший принцип ураження. Водночас PAC-2 залишається сумісною із системами Patriot і продовжує використовуватися для перехоплення повітряних цілей.

Раніше Трамп відмовився від ідеї передати Україні секретні американські технології, необхідні для самостійного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot. У Вашингтоні побоюються, що доступ до американських розробок зрештою може отримати Росія.