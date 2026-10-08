Україна просуває аграрний експорт на виставці Fruit Attraction 2026 у Мадриді

Українські виробники плодоовочевої продукції представили єдиний національний стенд на міжнародній виставці Fruit Attraction 2026, яка проходить 6-8 жовтня в Мадриді, повідомив почесний голова громадської спілки «УКРСАДВИНПРОМ» Володимир Печко.

За його словами, участь України у виставці має не лише презентаційне, а й практичне експортне значення, оскільки дає виробникам можливість напряму працювати з міжнародними закупівельниками, імпортерами, ритейлом та дистриб'юторами, повідомляє fixygen.ua.

«Для українських виробників це можливість безпосередньо представити свою продукцію міжнародним покупцям, знайти нових партнерів, налагодити експортні контакти та продемонструвати, що український садівничий і ягідний сектор продовжує працювати, розвиватися та виходити на міжнародні ринки навіть в умовах війни», - зазначив Печко.

Fruit Attraction є однією з найбільших міжнародних професійних виставок у секторі фруктів та овочів. Її організаторами виступають IFEMA MADRID та FEPEX. У 2026 році виставка проходить уже в 18-й раз і зібрала близько 2,5 тис. компаній із 78 країн. Експозиція займає 162 тис. кв. м, а організатори очікують понад 121 тис. професійних відвідувачів із більш ніж 150 країн.

На українському національному стенді представлені «Вітамін 2025», фермерське господарство «Гадз», ТОВ «Аграрна компанія 2004», ТОВ «ГРИБНИЙ БІЗНЕС», компанія «Альта Країна», агрофірма «Корсун», ФГ «Владам», громадська спілка «Ю-Фуд» та ГС «УКРСАДВИНПРОМ».

Організатором національного стенду виступає ГС «УКРСАДВИНПРОМ», яку очолює Володимир Печко. Організація представляє інтереси українських виробників у садівничому, ягідному, виноградному, виноробному та горіховому секторах.

За словами Печка, участь у таких міжнародних майданчиках дозволяє представляти не лише окремі компанії, а й формувати цілісний образ України як надійного виробника та експортера якісної аграрної продукції.

Національний стенд організовано за підтримки International Trade Centre у межах проєкту EU4Business, що фінансується Європейським Союзом, під патронатом профільних українських міністерств та Посольства України в Іспанії.

Fruit Attraction проводиться в Мадриді з 6 до 8 жовтня. Виставка охоплює весь ланцюг плодоовочевого бізнесу - від виробництва свіжих фруктів та овочів до переробки, пакування, логістики, технологій і міжнародної торгівлі.

