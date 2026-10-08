Німеччина почала постачати Україні боєприпаси для F-16 проти російських дронів

Німеччина передала Україні першу партію боєприпасів для винищувачів, які використовуються для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини після телефонної розмови міністра оборони Бориса Пісторіуса з його українським колегою Євгеном Хмарою.

«Німеччина й надалі рішуче підтримує Україну, яка щодня стикається з терором режиму Путіна», — заявили у німецькому Міноборони.

Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію та потреби України, німецько-українську оборонно-промислову співпрацю, а також пакет допомоги на зимовий період.

За даними німецького відомства, «зимовий пакет» передбачає заходи для посилення обороноздатності України. Зокрема, Німеччина підтримує швидку розробку та масштабне виробництво потужних перехоплювальних дронів для протидії російським ударним безпілотникам. Також ідеться про постачання кількох десятків тисяч дронів різних типів.

Окремо Німеччина надає Україні термінову допомогу для протидії російським реактивним безпілотникам. За даними Міноборони ФРН, Україна звернулася із запитом на пакет боєприпасів для бойових літаків, після чого Німеччина протягом кількох днів розпочала їх постачання. Перша партія вже прибула в Україну.

Німеччина також планує посилити штаб військових аташе в Києві. У майбутньому його очолюватиме генерал-майор. У Міноборони ФРН назвали це кроком, що має засвідчити стратегічне партнерство між двома країнами.

Крім того, Німеччина бере участь в українській програмі «Анти-Шахед», спрямованій на подальшу розробку українських перехоплювальних дронів для боротьби з російськими безпілотниками типу «Герань».

Німеччина вже посилювала підтримку української протиповітряної оборони напередодні зими. Зокрема, у вересні Пісторіус оголосив про термінове постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем Patriot із запасів Бундесверу.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Іспанія, Бельгія та Польща мають передати Україні 20-мм снаряди для винищувачів F-16. За його словами, ці боєприпаси мають використовуватися, зокрема, для боротьби з російськими реактивними дронами.

Про потребу України в таких боєприпасах раніше писав Bloomberg. За даними агентства, Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для F-16. У середньому для перехоплення одного безпілотника може знадобитися близько 150 снарядів, а щоденна потреба може становити близько 10 тисяч боєприпасів.