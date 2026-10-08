Наразі нема перспектив врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є недосяжним.

Він вважає, що війна Росії проти України опинилася у стратегічному глухому куті, з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, або шляхом ескалації, повідомляє Kathimerini.

Рубіо визнав, що дипломатичні зусилля зазнають невдачі, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає ці вимоги.

"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", – сказав дипломат.

Рубіо запевнив, що США і надалі готові відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного вирішення. Він висловив занепокоєння через можливу ескалацію війни.

"Лише вчора відбулися нові напади на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю", – зазначив держсекретар.

Є чіткі ознаки того, що Росія має намір скористатися наближенням зими, щоб знищити українську електромережу та змусити її до капітуляції. Рубіо також згадав, що Україна своєю чергою посилила здатність завдавати ударів великої дальності вглиб російської території.

"Отже, ми поділяємо занепокоєння – яке охоплює весь світ – щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу... І якщо з’явиться будь-яка можливість – тобто якщо існуватиме ймовірність врегулювання шляхом переговорів – ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні", – підсумував Рубіо.

Фото: Official State Department.