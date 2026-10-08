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Антоніу Кошта очікує відкриття всіх кластерів для України до кінця року

Антоніу Кошта очікує відкриття всіх кластерів для України до кінця року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розраховує, що Європейський Союз відкриє два переговорні кластери про вступ України в ЄС уже наступного тижня, а решту кластерів — до кінця поточного року. Про це очільник Євроради повідомив у мережі X після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

«Провів хорошу телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Запросив його особисто долучитися до дискусії щодо України на засіданні Європейської ради наступного тижня», — зазначив Кошта.

За його словами, співрозмовники обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС.

«Ми розраховуємо на відкриття двох переговорних кластерів наступного тижня, а також решти кластерів — до кінця року», — підкреслив голова Євроради.

Кошта також наголосив, що активізація обстрілів України з боку РФ, включно з ударами по цивільних об'єктах, а також гібридні атаки проти країн Євросоюзу демонструють відсутність у Росії справжньої зацікавленості у мирних переговорах.

Він запевнив, що ЄС залишатиметься поряд з Україною до досягнення справедливого й тривалого миру.

Раніше ForUA повідомляв, що засідання Євроради відбудеться в Брюсселі 15–16 жовтня. Лідери країн-членів ЄС обговорюватимуть подальшу підтримку України, безпекові питання та євроінтеграційний процес.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Єврорадавступ України до ЄСАнтоніу Кошта
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