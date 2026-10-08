Антоніу Кошта очікує відкриття всіх кластерів для України до кінця року

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розраховує, що Європейський Союз відкриє два переговорні кластери про вступ України в ЄС уже наступного тижня, а решту кластерів — до кінця поточного року. Про це очільник Євроради повідомив у мережі X після телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

«Провів хорошу телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Запросив його особисто долучитися до дискусії щодо України на засіданні Європейської ради наступного тижня», — зазначив Кошта.

За його словами, співрозмовники обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС.

«Ми розраховуємо на відкриття двох переговорних кластерів наступного тижня, а також решти кластерів — до кінця року», — підкреслив голова Євроради.

Кошта також наголосив, що активізація обстрілів України з боку РФ, включно з ударами по цивільних об'єктах, а також гібридні атаки проти країн Євросоюзу демонструють відсутність у Росії справжньої зацікавленості у мирних переговорах.

Він запевнив, що ЄС залишатиметься поряд з Україною до досягнення справедливого й тривалого миру.

Раніше ForUA повідомляв, що засідання Євроради відбудеться в Брюсселі 15–16 жовтня. Лідери країн-членів ЄС обговорюватимуть подальшу підтримку України, безпекові питання та євроінтеграційний процес.