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Надзвичайні події

У Бердичеві поліцейські з’ясовують обставини використання навчальної гранати в місцевій гімназії

У Бердичеві поліцейські з’ясовують обставини використання навчальної гранати в місцевій гімназії

У гімназії № 17 міста Бердичів Житомирської області в укритті під час тривоги спрацювала навчальна граната, яку принесла 11-річна учениця. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

“У Бердичеві поліцейські з’ясовують обставини використання навчальної гранати в місцевій гімназії”, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що 8 жовтня близько 11-ї години надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії № 17.

За даними поліції, 11-річна учениця гімназії принесла з собою дві навчально-тренувальні гранати. Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті предмет спрацював.

Поліцейські вилучили з місця події залишки однієї гранати та другий піротехнічний засіб.

Станом на 14:00 ніхто з присутніх у приміщенні гімназії до лікарів не звертався.

Нині триває з’ясування всіх обставин події, зокрема встановлення походження гранат.

Як повідомляв ForUA, на Рівненщині внаслідок вибуху гранати постраждали двоє осіб - 22-річний хлопець та 23-річна дівчина, які навчаються в одному зі столичних університетів і приїхали погостювати до батьків хлопця.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухгранатагімназіяБердичів
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